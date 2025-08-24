https://news.day.az/world/1775858.html Зигзагообразная дорога в Китае ошеломила интернет - ВИДЕО В китайском сегменте соцсетей вирусится видео зигзагообразной дороги Лингпайши на юго-западе страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Участок длиной 453 метра с 18 серпантинами был вырезан прямо в скале и уже считается "кошмаром для водителей".
Зигзагообразная дорога в Китае ошеломила интернет - ВИДЕО
В китайском сегменте соцсетей вирусится видео зигзагообразной дороги Лингпайши на юго-западе страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Участок длиной 453 метра с 18 серпантинами был вырезан прямо в скале и уже считается "кошмаром для водителей".
Несмотря на опасный вид, этот маршрут незаменим для 137 жителей деревни Миньчжу, так как он является их единственной связью с внешним миром.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре