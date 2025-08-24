Зигзагообразная дорога в Китае ошеломила интернет

В китайском сегменте соцсетей вирусится видео зигзагообразной дороги Лингпайши на юго-западе страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Участок длиной 453 метра с 18 серпантинами был вырезан прямо в скале и уже считается "кошмаром для водителей".

Несмотря на опасный вид, этот маршрут незаменим для 137 жителей деревни Миньчжу, так как он является их единственной связью с внешним миром.