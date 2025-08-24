https://news.day.az/world/1775835.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Управлении по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Сообщается, что землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в 06:59 по бакинскому времени в районе Эльбистан.
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Управлении по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Сообщается, что землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в 06:59 по бакинскому времени в районе Эльбистан.
Сообщается, что землетрясение произошло на глубине 19,74 км.
