В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Управлении по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Сообщается, что землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в 06:59 по бакинскому времени в районе Эльбистан.

Сообщается, что землетрясение произошло на глубине 19,74 км.