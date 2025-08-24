Продолжаются меры по тушению пожара в торговом центре в Баку

14:15

Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС, удалось предотвратить распространение пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в министерстве сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

13:42

Силы МЧС продолжают меры по тушению пожар в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в министерстве сообщили, в настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.

13:35

Силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджан продолжают тушение пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в министерстве сообщили, что в настоящее время принимаются необходимые и неотложные меры по тушению пожара и недопущению его распространения на близлежащие объекты.

12:45

Как сообщалось ранее, в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.

Несмотря на то, что ветреная погода затрудняет тушение пожара, силы МЧС активно участвуют в тушении огня по всему периметру территории.

12:16

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в ответ на поступившую информацию на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.