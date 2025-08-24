В результате стрельбы недалеко от парка в Нью-Йорке погиб один человек

В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб один человек, еще четыре ранены.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от парка "Хаффен", когда толпа наблюдала за баскетбольным турниром. По данным телеканала, среди пострадавших оказалась несовершеннолетняя.

Ее доставили в больницу, на данный момент состояние подростка оценивается как критическое.

Три других пострадавших, среди которых два мужчины и одна женщина, были также госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Полиция задержала четырех человек и изъяла несколько единиц оружия. Расследование инцидента продолжается.