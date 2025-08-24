Президент Ильхам Алиев направил Президенту Украины поздравительное письмо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю 24 августа - Дня независимости.

Азербайджано-украинские межгосударственные отношения основаны на чувствах глубокой симпатии, которую наши народы питают друг к другу, исторически сложившихся традициях дружбы и взаимного уважения между ними.

Эти отношения, построенные на прочном фундаменте, в настоящее время развиваются и наполняются новым содержанием. Наш политический диалог, сотрудничество в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях являются ключевыми факторами, характеризующими двусторонние связи.

Отрадно, что наши страны в полном соответствии с нормами и принципами международного права демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан и впредь продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь и поддержку.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов мы и дальше будем последовательно продолжать совместные усилия на пути укрепления и углубления азербайджано-украинских дружественных отношений и взаимодействия.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, а дружественному народу Украины - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.