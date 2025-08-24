https://news.day.az/world/1775905.html Россия и Украина провели очередной обмен пленными Между Россией и Украиной проведен очередной обмен пленными. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны РФ. Сообщается, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ.
Сообщается, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, также возвращены восемь жителей Курской области.
В военном ведомстве отметили посреднические усилия, оказанные ОАЭ при возвращении российских военнослужащих из плена.
