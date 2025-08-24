Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Между Россией и Украиной проведен очередной обмен пленными.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны РФ.

Сообщается, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, также возвращены восемь жителей Курской области.

В военном ведомстве отметили посреднические усилия, оказанные ОАЭ при возвращении российских военнослужащих из плена.