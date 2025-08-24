Названо количество пострадавших при пожаре в ТЦ "Сядяряк"

19:38

24 августа около 11:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о возгорании на территории торгового центра "Сядяряк" в Гарадагском районе.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend, на место происшествия были направлены три бригады скорой помощи, передает Day.Az.

Всего к медикам обратились 12 человек.

Трое из них после оказания первичной помощи были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Всем им был поставлен диагноз "отравление продуктами горения", оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценено как удовлетворительное, после чего они были выписаны для амбулаторного лечения.

Оставшимся девяти мужчинам помощь была оказана на месте происшествия.

16:18

24 августа около 11:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов о пожаре в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Как передает Day.Az, в TƏBİB в ответ на запрос Trend сообщили, что по указанному адресу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

Всего в бригаду скорой медицинской помощи обратились 4 человека (мужчины).

Двое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра после оказания первой помощи. У обоих диагностировано отравление дымом, им оказана необходимая медицинская помощь.

Остальным двум была оказана медицинская помощь на месте.