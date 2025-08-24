https://news.day.az/world/1775926.html Мексика во власти наводнений - ВИДЕО Серия наводнений продолжающихся уже несколько дней сильно ударила по Мексике. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Повреждены десятки тысяч автомобилей и тысячи жилых домов. Наиболее серьезный урон нанесён по Паленке, Керетаро и муниципалитету Хуипетек.
