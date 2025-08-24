Мексика во власти наводнений

Серия наводнений продолжающихся уже несколько дней сильно ударила по Мексике.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Повреждены десятки тысяч автомобилей и тысячи жилых домов. Наиболее серьезный урон нанесён по Паленке, Керетаро и муниципалитету Хуипетек.

Представляем вашему вниманию видео с места событий: