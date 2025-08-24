https://news.day.az/world/1775925.html В США назвали ключ к сделке по Украине Администрация США считает, что решение проблемы о гарантиях безопасности Украины и территориальных вопросов станет ключевым фактором для достижения мирной сделки. Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В США назвали ключ к сделке по Украине
Администрация США считает, что решение проблемы о гарантиях безопасности Украины и территориальных вопросов станет ключевым фактором для достижения мирной сделки.
Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Фундаментально, разногласия здесь касаются гарантий безопасности и того, где проходит линия фронта в Украине", - сказал он.
"Итак, что касается того, решим ли мы эти проблемы, мы фактически определили два критически важных вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно отсюда, если мы в конце концов решим эти проблемы, появится соглашение", - добавил вице-президент США.
