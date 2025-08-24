В США назвали ключ к сделке по Украине

Администрация США считает, что решение проблемы о гарантиях безопасности Украины и территориальных вопросов станет ключевым фактором для достижения мирной сделки.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Фундаментально, разногласия здесь касаются гарантий безопасности и того, где проходит линия фронта в Украине", - сказал он.

"Итак, что касается того, решим ли мы эти проблемы, мы фактически определили два критически важных вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно отсюда, если мы в конце концов решим эти проблемы, появится соглашение", - добавил вице-президент США.