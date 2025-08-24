Роман кыргызского писателя Султана Раева «Жанжаза» издан на английском языке в Нью-Йорке

Роман кыргызского писателя Султана Раева "Жанжаза" издан на английском языке под названием "Castigation"  американским издательством "Syracuse".

Как передает Day.Az, книгу перевела  на английский язык известная переводчица Шелли Фейрвезер-Вега. 

Роман Султана Раева вошел в список 20 лучших книг, которые будут опубликованы в 2025 году издательством "Syracuse", получив высокую оценку американских литературоведов.

Профессор Чикагского университета, известный литературовед Коган Арик оценил "Castigation" как "открытие не только в литературе Центральной Азии, но и в литературе  целом. Через этот роман мы открываем для себя новый мир..."

Ранее роман был издан на нескольких языках.

Американская публика  вновь знакомится с кыргызским  романом спустя 42 года после публикации "И дольше века длится день" Чингиза Айтматова, который был издан  в 1983 году издательством в Индиане. 

Издание  романа кыргызского писателя Султана Раева в Нью-Йорке - это новый виток развития кыргызской литературы как части мировой литературы.