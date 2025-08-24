В Сарае годовалый ребенок выпал из окна 9-го этажа

В Абшеронском районе годовалый ребенок погиб, упав с 9-го этажа жилого дома.

Как передает Day.Az, трагедия произошла в поселке Сарай.

По факту проводится расследование.