В Испании трагически погиб велогонщик

Велогонщик команды Tenerife-Cabberty Иван Мелендес Луке скончался в возрасте 17 лет после получения травм в массовом завале на втором этапе многодневной гонки "Вуэльта Рибера дель Дуэро" в провинции Сория на севере Испании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Eurosport.

Отмечается, что этап соревнований был сначала приостановлен из-за нехватки машин скорой помощи, а после подтверждения смерти спортсмена гонку отменили. В ней участвовали свыше 150 человек.

В связи с трагедией в Аранда-де-Дуэро объявлен двухдневный траур, отмечает новостной портал El Dia de Soria.

Международный союз велосипедистов (UCI) и Королевская испанская федерация велоспорта выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

"Международный союз велосипедистов (UCI) глубоко скорбит в связи с трагической кончиной испанского гонщика Ивана Мелендеса Луке (команда Tenerife-Cabberty U19), который скончался от травм, полученных <...> в результате падения на велогонке", - написали на официальной странице союза в социальной сети X.