Лука Модрич стал самым возрастным дебютантом Серии А
Полузащитник "Милана" Лука Модрич в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней стал самым возрастным дебютантом в истории итальянской Серии А.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sport-express, об этом сообщил журналист Николо Скира.
Согласно информации, хорватский хавбек достиг этого рекорда, выйдя на поле в домашней игре против "Кремонезе".
