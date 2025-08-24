Лука Модрич стал самым возрастным дебютантом Серии А

Полузащитник "Милана" Лука Модрич в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней стал самым возрастным дебютантом в истории итальянской Серии А.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sport-express, об этом сообщил журналист Николо Скира.

Согласно информации, хорватский хавбек достиг этого рекорда, выйдя на поле в домашней игре против "Кремонезе".