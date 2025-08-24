В Айове засняли завораживающую грозу на закате

В американском штате Айова очевидец заснял впечатляющие кадры грозы, которые уже разошлись по соцсетям.

Как передает Day.Az, по словам автора снимков, всё началось с необычайно красивого заката - небо окрасилось в ярко-золотистые и янтарные тона. Однако надвигающиеся тёмные грозовые тучи резко изменили атмосферу: пейзаж приобрёл мрачный, почти апокалиптический вид.

Молнии рассекают небо, освещая густые облака, а ветер усиливается с каждой минутой. Автор отметил, что несмотря на завораживающую красоту, ощущалась тревога - стихия будто демонстрировала свою силу.

Местные метеорологи предупреждали о возможности сильных ливней и шквалистого ветра, и природа, похоже, не подвела ожиданий.