Realme готовит смартфон с рекордной батареей против iPhone 16

Китайский производитель смартфонов Realme подтвердил разработку нового смартфона, оснащенного рекордным аккумулятором емкостью 15 000 мАч. Несмотря на колоссальную батарею, смартфон, судя по тизерным изображениям, не будет выглядеть громоздким, что отличает его от большинства защищенных моделей с большой автономностью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Ранее Realme уже намекала на работу над смартфоном с батареей более 10 000 мАч, и теперь компания раскрыла новые подробности. В опубликованных тизерных изображениях на задней крышке устройства отчетливо видна надпись 15 000 мАч. Компания также заявляет, что этот аккумулятор обеспечит до 50 часов непрерывного просмотра видео, что является беспрецедентным показателем. Главной интригой становится форм-фактор: в отличие от большинства защищенных смартфонов, которые жертвуют изяществом ради большой батареи, концепт Realme не выглядит необычно толстым.

Этот проект не является совершенно новым для Realme. В мае компания уже демонстрировала концептуальный смартфон GT с аккумулятором на 10 000 мАч. В той модели использовалась передовая кремний-анодная химия с самым высоким в отрасли 10-процентным содержанием кремния и плотностью энергии 887 Втч/л. Благодаря этому, смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч имел толщину всего 8,5 мм и весил чуть более 200 граммов, что для такой емкости является выдающимся показателем.

Вероятно, версия на 15 000 мАч также будет использовать аналогичную кремний-анодную химию, но в большем масштабе. Основной вопрос заключается в том, как Realme удастся интегрировать такую огромную батарею в устройство, которое все еще выглядит как обычный смартфон.