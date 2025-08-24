https://news.day.az/society/1775903.html Олимпийские чемпионы по дзюдо посетили Шушу - ФОТО Олимпийские чемпионы по дзюдо Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев посетили город Шуша. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки чемпионы встретились с сотрудниками Государственного заповедника города Шуша, местными жителями и членами спортивного клуба "Шуша", было сделано фото на память.
Олимпийские чемпионы по дзюдо посетили Шушу - ФОТО
Олимпийские чемпионы по дзюдо Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев посетили город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки чемпионы встретились с сотрудниками Государственного заповедника города Шуша, местными жителями и членами спортивного клуба "Шуша", было сделано фото на память.
Цель встреч, организуемых Министерством молодежи и спорта и Федерацией дзюдо Азербайджана, - оказать моральную поддержку гражданам, вернувшимся в родные края.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре