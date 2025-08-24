Назван самый безопасный автомобиль в Китае

Крупный кроссовер Aito M8 от компаний Huawei и Seres стал самым безопасным автомобилем Китая по версии краш-теста C-NCAP по стандарту 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

"Общий результат кроссовера достиг рекордного для испытанных по стандарту 2024 года моделей показателя 93,7%. Столь высокий балл означает, что в системе безопасности Aito M8 практически нет минусов. Поэтому эксперты поставили кроссоверу итоговую оценку "пять звёзд +", - сообщает канал.

Aito M8 - последовательный гибрид, под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 161 л.с., работающий в режиме генератора для батареи. Длина автомобиля составляет 5190 мм, а колесная база - 3105 мм. В салоне могут разместиться до семи человек. В Китае кроссовер стоит 368 тыс. юаней.