Раис Татарстана поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Желаю Вам, опытному общественно-политическому и государственному деятелю, неизменно плодотворной работы на ответственном посту, успехов в решении многогранных задач по всестороннему развитию Азербайджанской Республики.

Пусть созидательный труд во благо родной страны и все достигнутые цели приносят Вам заслуженное удовлетворение, а поддержка азербайджанского народа вдохновляет и дает силы для реализации новых полезных идей и перспективных проектов.

С пожеланиями доброго здоровья, счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким".