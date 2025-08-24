Apple разблокирует в iPhone 16 быструю беспроводную зарядку

Предстоящее обновление iOS 26 добавит поддержку стандарта Qi 2.2 для всех моделей iPhone 16, за исключением iPhone 16e. Это позволит владельцам iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max заряжать свои устройства по беспроводной сети со скоростью до 25 Вт, используя любое зарядное устройство, поддерживающее Qi 2.2.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

Ранее эти модели могли достигать скорости беспроводной зарядки 25 Вт только с новейшей версией фирменного зарядного устройства Apple MagSafe. Сторонние же Qi-зарядки были ограничены мощностью до 15 Вт. Официальное название стандарта Qi 2.2 - Qi2 25W.

На этой неделе компания Belkin выпустила три новые зарядные станции с поддержкой Qi2 25W, что фактически подтверждает скорое появление новой функции. В ассортименте представлены варианты: "2-в-1" для iPhone/AirPods за $60, "3-в-1" для iPhone/AirPods/Apple Watch за $100 и еще один вариант "3-в-1" за $130.

Belkin заявляет, что все три новых зарядных устройства способны зарядить модели iPhone 16, работающие на iOS 26, от 0% до 50% примерно за 30 минут. Это соответствует времени зарядки, которое Apple заявляет для своего 25-ваттного MagSafe при использовании с iPhone 16.

Поддержка Qi 2.2 уже была добавлена в модели iPhone 16 в одной из недавних бета-версий iOS 26, что позволяет тестировать ее прямо сейчас. Ожидается, что финальная версия iOS 26 будет выпущена в сентябре.