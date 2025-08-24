В Китае спасли трехлетнюю девочку с ножом в голове

Китайские врачи оказали помощь трехлетней девочке, которую привели в больницу с ножом в голове.

Как передает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел, когда мать трехлетней девочки меняла постельное белье. Женщина случайно взмахнула простыней и задела нож. Лезвие вонзилось в голову ребенка и застряло.

Мать девочки попыталась самостоятельно вытащить нож, однако у нее не получилось. Вызывать экстренные службы семья не стала, женщина с дочерью пешком направились в больницу. Врачам удалось успешно извлечь нож, длиной 15 см. Состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное, полицейские признали произошедшее несчастным случаем.