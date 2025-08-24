https://news.day.az/world/1775840.html Жара в Испании привела к возгоранию солнечных панелей - ВИДЕО В Испании из-за аномальной жары горят солнечные панели. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Любопытно, что для их установки гектарами вырубали оливковые деревья.
Жара в Испании привела к возгоранию солнечных панелей - ВИДЕО
В Испании из-за аномальной жары горят солнечные панели.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Любопытно, что для их установки гектарами вырубали оливковые деревья.
