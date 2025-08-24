https://news.day.az/society/1775866.html

Принимаются меры в связи с пожаром в ТЦ "Садарак"

На место пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку, были направлены сотрудники полиции. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана. Сообщается, что сотрудники принимают меры безопасности и другие необходимые меры на месте происшествия.