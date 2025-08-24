Российский МиГ врезался в столб в Ереване

В Ереване произошел инцидент с российским истребителем МиГ, который транспортировали по городу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Событие произошло около 02:15 по бакинскому времени. Во время плановой буксировки по городским улицам вышел из строя один из элементов сцепки, в результате чего самолет самопроизвольно съехал с транспортной платформы.

После этого истребитель столкнулся с металлическим столбом, а затем врезался в ограждение на проспекте Аршакуняц. Из-за происшествия движение на участке временно перекрыли.

По предварительной информации, сам самолет серьезных повреждений не получил.