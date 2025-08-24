https://news.day.az/world/1775906.html В Иране заявили об отказе подчиняться требованиям США Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что будет выступать решительно против попыток США заставить Тегеран "подчиняться", передает Day.Az со ссылкой на Известия. "Иран не подчинится [президенту США Дональду] Трампу.
В Иране заявили об отказе подчиняться требованиям США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что будет выступать решительно против попыток США заставить Тегеран "подчиняться", передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Иран не подчинится [президенту США Дональду] Трампу. Иранский народ будет решительно противостоять ему и тем, кто возлагает на него ложные надежды", - приводит слова Хаменеи Clash Report в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что те, кто спрашивает, почему Иран не ведет прямые переговоры с США, "мыслят поверхностно".
