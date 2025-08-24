https://news.day.az/world/1775885.html В Турции школьный микроавтобус попал в ДТП - двое погибли - ФОТО В районе Эрдемли турецкой провинции Мерсин микроавтобус, перевозивший школьников, столкнулся с припаркованным грузовиком. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İHA, в результате инцидента погибли два человека, еще десять получили ранения. Согласно информации, дети направлялись на каникулы из Диярбакыра в Мерсин.
В районе Эрдемли турецкой провинции Мерсин микроавтобус, перевозивший школьников, столкнулся с припаркованным грузовиком.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İHA, в результате инцидента погибли два человека, еще десять получили ранения.
Согласно информации, дети направлялись на каникулы из Диярбакыра в Мерсин. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем.
Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
По данному факту проводится расследование.
