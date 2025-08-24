В США автоугонщик обманул полицию и скрылся

Главным героем этих выходных в США стал предполагаемый автоугонщик, который умудрился скрыться от преследовавших его машин полиции и вертолётов, оставив машину под эстакадой.

Как передает Day.Az, самым ярким моментом погони стал эпизод, когда он смог ненадолго уйти от полицейских машин и под присмотром полицейского вертолета заехать на АЗС и заправиться.

Мужчину так и не поймали, по крайней мере пока.