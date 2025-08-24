https://news.day.az/society/1775914.html В Барде произошло ДТП с участием трактора и Toyota - ФОТО В Бардинском районе столкнулись трактор и легковой автомобиль. Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend в Карабахе. В селе Альпоуд Бардинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автомобиля марки Toyota.
В Бардинском районе столкнулись трактор и легковой автомобиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend в Карабахе.
В селе Альпоуд Бардинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автомобиля марки Toyota.
По предварительной информации, в результате столкновения легковая машина перевернулась, а у трактора оторвало колесо. Отмечается, что в аварии есть пострадавшие.
В настоящее время по факту начато расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
