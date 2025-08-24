В Барде произошло ДТП с участием трактора и Toyota

В Бардинском районе столкнулись трактор и легковой автомобиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend в Карабахе.

В селе Альпоуд Бардинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автомобиля марки Toyota.

По предварительной информации, в результате столкновения легковая машина перевернулась, а у трактора оторвало колесо. Отмечается, что в аварии есть пострадавшие.

В настоящее время по факту начато расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.