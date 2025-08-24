В Азербайджане увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС

В Азербайджане с января по июль 2025 года на гидроэлектростанциях было выработано 2,1 миллиарда кВт·ч электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный статистический комитет, это на 230,6 миллиона кВт·ч, или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда производство составило 1,8 миллиарда кВт·ч.

Отмечается, что в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара в январе-июле 2025 года объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 1,99 миллиарда манатов (1,17 миллиарда долларов).

В секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов объем произведенной продукции достиг 370,9 миллиона манатов (218,2 миллиона долларов).