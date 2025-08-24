Нигерийский боксер вернулся на ринг спустя 26 лет

Знаменитый нигерийский тяжеловес Айк Ибеабучи удачно вернулся на большой ринг.

Как передает Day.Az, сегодня в Лагосе Ибеабучи по прозвищу "Президент" победил соотечественника Идриса Афинни.

Оппонент продержался на ринге три раунда, а затем капитулировал.

Напомним, Айк не проводил боев с 1999 года. В конце прошлого века он считался одним из самых перспективных тяжеловесов мира. Он побеждал Дэвида Туа и Криса Берда.

После этого на 20 лет Ибеабучи оказался в тюрьме.