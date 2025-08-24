https://news.day.az/sport/1775911.html Нигерийский боксер вернулся на ринг спустя 26 лет Знаменитый нигерийский тяжеловес Айк Ибеабучи удачно вернулся на большой ринг. Как передает Day.Az, сегодня в Лагосе Ибеабучи по прозвищу "Президент" победил соотечественника Идриса Афинни. Оппонент продержался на ринге три раунда, а затем капитулировал. Напомним, Айк не проводил боев с 1999 года.
Нигерийский боксер вернулся на ринг спустя 26 лет
Знаменитый нигерийский тяжеловес Айк Ибеабучи удачно вернулся на большой ринг.
Как передает Day.Az, сегодня в Лагосе Ибеабучи по прозвищу "Президент" победил соотечественника Идриса Афинни.
Оппонент продержался на ринге три раунда, а затем капитулировал.
Напомним, Айк не проводил боев с 1999 года. В конце прошлого века он считался одним из самых перспективных тяжеловесов мира. Он побеждал Дэвида Туа и Криса Берда.
После этого на 20 лет Ибеабучи оказался в тюрьме.
