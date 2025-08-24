https://news.day.az/society/1775927.html В Исмаиллы произошёл пожар В Исмаиллинском районе произошёл пожар. Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в горной местности на территории Исмаиллы. На место происшествия оперативно были привлечены силы и техника Службы пожарной охраны МЧС из районов Шамахы и Исмаиллы. Огонь в короткие сроки был локализован и взят под контроль.
В Исмаиллинском районе произошёл пожар.
Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в горной местности на территории Исмаиллы.
На место происшествия оперативно были привлечены силы и техника Службы пожарной охраны МЧС из районов Шамахы и Исмаиллы.
Огонь в короткие сроки был локализован и взят под контроль. Пожар, возникший на сложном рельефе, полностью потушен.
По факту происшествия проводится расследование.
