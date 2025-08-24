https://news.day.az/society/1775927.html

В Исмаиллы произошёл пожар

В Исмаиллинском районе произошёл пожар. Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в горной местности на территории Исмаиллы. На место происшествия оперативно были привлечены силы и техника Службы пожарной охраны МЧС из районов Шамахы и Исмаиллы. Огонь в короткие сроки был локализован и взят под контроль.