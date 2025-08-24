В Исмаиллы произошёл пожар

В Исмаиллинском районе произошёл пожар.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в горной местности на территории Исмаиллы.

На место происшествия оперативно были привлечены силы и техника Службы пожарной охраны МЧС из районов Шамахы и Исмаиллы.

Огонь в короткие сроки был локализован и взят под контроль. Пожар, возникший на сложном рельефе, полностью потушен.

По факту происшествия проводится расследование.