Азербайджанский пловец, представляющий Турцию, стал чемпионом мира

Азербайджанский пловец Нусрет Аллахвердиев стал чемпионом мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 18-летний спортсмен принес сборной Турции золотую медаль на молодежном чемпионате мира, проходившем в Румынии.

Он первым финишировал на дистанции 50 метров брассом с результатом 26,98 секунды, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что Нусрет Аллахвердиев в прошлом году завоевал первое место в этой дисциплине на чемпионате Европы, проходившем в Литве.