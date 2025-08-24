https://news.day.az/sport/1775933.html Азербайджанский пловец, представляющий Турцию, стал чемпионом мира Азербайджанский пловец Нусрет Аллахвердиев стал чемпионом мира. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 18-летний спортсмен принес сборной Турции золотую медаль на молодежном чемпионате мира, проходившем в Румынии.
Азербайджанский пловец, представляющий Турцию, стал чемпионом мира
Азербайджанский пловец Нусрет Аллахвердиев стал чемпионом мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 18-летний спортсмен принес сборной Турции золотую медаль на молодежном чемпионате мира, проходившем в Румынии.
Он первым финишировал на дистанции 50 метров брассом с результатом 26,98 секунды, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.
Отметим, что Нусрет Аллахвердиев в прошлом году завоевал первое место в этой дисциплине на чемпионате Европы, проходившем в Литве.
