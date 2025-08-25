Китай заявил о готовности направить войска в Украину

Китайское правительство заявило, что в случае достижения перемирия в Украине готово направить миротворцев в страну под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкую газету Welt , этот шаг Пекина вызвал неоднозначную реакцию среди дипломатов ЕС.

Отмечается, что некоторые дипломаты считают возможное участие стран вне Запада в миротворческой миссии более приемлемым вариантом для России. В то же время другие выражают обеспокоенность тем, что Китай, оставаясь формально нейтральным, может фактически сохранить близость к Москве.

Следует отметить, что около десяти европейских стран, включая Литву, Эстонию, Францию и Великобританию, заявили о готовности направить войска в Украину.

Хотя США отказались от отправки своих войск, Вашингтон заявил о намерении предложить другие меры по обеспечению безопасности.