Триумфальное продолжение развития Зангезурского коридора

Автор: Лейла Таривердиева

Триумфальная для Азербайджана встреча в Вашингтоне стала точкой отсчета для выхода региона на новый уровень развития. Этот уровень открывает еще более широкие возможности, чем представлялось ранее. Процесс обогатился неожиданными нюансами, расширил границы, в очередной раз доказав силу дипломатии Баку. Практически все признают тот факт, что сама встреча в Вашингтоне и достигнутый там успех состоялись благодаря умению Президента Азербайджана Ильхама Алиева решать самые сложные вопросы. И что важно - находить решения, приносящие выгоду всем.

Трехсторонний саммит в Туркменистане стал продолжением начавшегося в Вашингтоне процесса. Его целью было вывести отношения между Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном на новый уровень и подключить братские страны к тем возможностям, что открыли вашингтонские решения. Рассматривались многие вопросы, в том числе вопросы увеличения товарооборота, сотрудничество в энергетике и геологоразведке. Но тема регионального транзита звучала особенно ярко и даже служила неким фоном для проведенных встреч. После того как Зангезурский коридор (Маршрут Трампа) обрел реальные очертания, эту инициативу Баку теперь следует вывести за пределы Южного Кавказа, укрепив договоренностями и проектами с партнерами.

Что это значит для Центральной Азии?

Этот регион, как известно, не имеет выхода к морю и всегда был завязан на российском транзите, очень осложнившемся после начала войны в Украине. Геополитические изменения могли бы создать странам ЦА большие проблемы, если бы не инициативы Азербайджана. Азербайджан развил бурную деятельность, растормошил тюркских собратьев, несколько растерявшихся в этой сложной ситуации. Инициативы Президента Ильхама Алиева открыли для Евразии возможности, которые прежде не рассматривались. Отсутствие транспортно-логистической инфраструктуры делало Центральную Азию недоступной для Европы. Однако после запуска инициированного Баку проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), ЦА превратилась в регион притяжения интересов Запада. С открытием Зангезурского коридора возможностей станет еще больше.

Достижение соглашения по транзиту через Зангезур было логическое завершение очередного этапа плана, разработанного Президентом Ильхамом Алиевым. Все шаги, которые предпринимает Баку с сентября 2020 года, четко продуманы и являются звеньями одной цепи. Азербайджанский лидер никогда не делает случайных или спонтанных шагов. То, что происходит сегодня, было им задумано еще тогда, когда после победоносной войны появилась возможность начать следующий после освобождения территорий этап - добиться соединения коммуникациями "материкового" Азербайджана и Нахчыванской автономной Республики.

44-дневная война создала новые реалии на Южном Кавказе. Не все хотели с ними считаться, но лидер Азербайджана сумел изменить ситуацию, и сегодня новые реалии региона уже приняты всеми. Однако требовалось еще и закрепить это принятие на международном уровне, превратить принятие в признание. И вот, через пять лет благодаря виртуозной дипломатии Баку в Вашингтоне были подписаны документы, под которыми есть и подпись Президента ведущей мировой державы - США. Теперь можно сказать, что в вопросе признания новых реалий Южного Кавказа поставлена окончательная точка.

Теперь пришло время для осуществления идеи Зангезурского коридора. И снова невозможно не восхищаться решением, найденным для этой трудной задачи азербайджанским лидером. Большинство аналитиков считали ее неразрешимой, так как у проекта было много противников, включая саму Армению и соседей по региону. В свое время негативно воспринимали планы Баку и в Вашингтоне. И никто не ожидал, что Президент Дональд Трамп возьмется продвигать проект на далеком Южном Кавказе, который никогда не входил в зону особых интересов США. "Маршрут Трампа" это будет не просто железнодорожная ветка, это будет целая связка коммуникаций, включая линию электропередач и трубопроводы. Причем, строиться все это будет за счет американских инвестиций.

Можно только догадываться, какая грандиозная дипломатическая работа была проведена Президентом Азербайджана для получения такого результата. Впрочем, убедить Ильхаму Алиеву удалось не только Трампа. Он сумел убедить ВСЕХ в том, как важен и нужен для ВСЕХ Зангезурский коридор.

Вашингтонские договоренности ознаменовали завершение этапа борьбы за признание миром позиции Азербайджана. Это был сложный процесс. Понадобилось пять лет интенсивной дипломатии на видимом и невидимом фронтах, чтобы даже ярые противники проекта сегодня изменили свою позицию. Они больше не критикуют, а просчитывают выгоды от открытия новых коммуникаций.

Как известно, самыми большими противниками проекта были Армения и Иран.

Еще месяц назад премьер-министр Армении Никол Пашинян категорически заявлял:

"Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет "Перекресток мира"".

А что мы слышим теперь? На днях армянский премьер в интервью Fox News заявил, что подписанные с США документы содержат ощутимые выгоды для Ирана и России. Иран, сказал он, получит железнодорожный доступ от Персидского залива до Черного моря, Россия и Иран смогут наладить железнодорожное сообщение между собой. И даже больше - по мнению Пашиняна, "ощутимые и беспрецедентные выгоды" от открытия "Маршрута Трампа" получат не только Армения и Азербайджан, но и все страны и все международное сообщество. Также оно обеспечит международную стабильность и безопасность...

Такие разительные перемены не произошли сами собой. Они стали результатом настойчивой и убедительной дипломатии Баку. На многочасовой встрече в Абу-Даби в начале июля лидеры двух стран разговаривали не о погоде. Ту встречу можно назвать подготовительной к саммиту в Вашингтоне.

Сегодня Никол Пашинян не только сам принял идею Азербайджана, но и стал ее защитником и агитатором. Баку уже не нужно тратить энергию на убеждение соседей, этим занимается премьер Армении. И врать Пашиняну не приходится, потому что Зангезурский коридор, как бы он не назывался другими сторонами, действительно выгоден всем.

Президенту Азербайджана, знающему, с кем и как нужно разговаривать, удалось убедить и Тегеран. Нет сомнений, что июльский видит Президента Масуда Пезешкиана в Баку стал поворотным моментом в смягчении позиции Тегерана. Страхи и предубеждение, сформированные радикальной пропагандой, разрушились. 11 августа Президент Пезешкиан заявил, что ситуация вокруг коридора не столь драматична, как это преподносится, и что все стороны учитывают требования Ирана.

"Этот коридор будет выгоден и Ирану", - отметил он, несмотря на то, что двумя днями ранее советник лидера ИРИ Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти заявил, что "Тегеран не допустит реализации данного проекта".

Что касается других игроков, то Европа, за небольшим исключением, не вмешивалась в судьбу Зангезурского коридора. В ЕС всегда понимали, что коммуникации лишними не бывают. Учитывая те объемы транзита, которые имеются в потенциале, наличие южной ветки Среднего коридора, более короткой, чем уже существующая северная (через Грузию), принесет большую выгоду. В Китае тоже позитивно высказывались о проекте и поддерживали его. Россия же изначально была сторонницей дороги через Зангезур, так как по документу от 10 ноября 2020 года должна была ее контролировать. Ныне контроль перешел к американцам, тем не менее, Москва не делает никаких резких заявлений против. Что очень разумно.

Немалых усилий, думается, стоило Азербайджану подключить к региональным проектам Туркменистан. В отличие от других государств Центральной Азии, эта страна всегда держалась на расстоянии от регионального сотрудничества и тюркского единства, блюдя нейтралитет во всех вопросах, в том числе в экономическом взаимодействии. Поэтому недавний визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан многие эксперты назвали историческим событием и даже сенсацией. Стена, отгораживавшая Туркменистан от активного партнерства, была разрушена. Саммит в Авазе закрепил это достижение. А это было именно достижение. Достижение дипломатии Президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев из тех лидеров, которые работают на регион. Он строит и развивает свою страну, при этом понимая, что в современном мире развитие государств в отрыве от регионов, в которых они находятся, невозможно. Чтобы была стабильность, и устойчивое благополучие, нужно, работать на регион. Соответственно, Южный Кавказ не может процветать, находясь в отрыве от соседних регионов и всего мира. Президент Ильхам Алиев - политик, который умеет объединять страны общей идеей и подключать их к единому каналу интересов. Благодаря этому сегодня закладываются очень важные процессы, позитивные последствия которых ощутит еще не одно поколение.