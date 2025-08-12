Кто и что тормозит отношения Тегерана и Баку?

Автор: Лейла Таривердиева

О чем думали разного рода иранские демагоги и крикуны, когда с пеной у рта выступали против азербайджанского проекта Зангезурского коридора и сбивали с пути истинного Ереван? О чем они думали и чего ожидали? Наверное, ожидали, что Азербайджан перепугается и передумает, что в Баку будут сидеть у телефона и ждать, когда с севера или с юга поступит "добро". Это была ошибка, потому что Баку никогда не отступает от своих целей. Если в зоне видимости ничего не происходит, это не значит, что он передумал или испугался. Как раз наоборот - это означает, что на другой, невидимой стороне, идет активная работа. Тот факт, что Зангезурский коридор (TRIPP) стал реальностью, продемонстрировало всем, что в Баку пропускали мимо ушей возражения тех, кто не имеет к проекту никакого отношения, и продолжали поиск путей достижения поставленной цели.

По большому счету, КСИР не вправе высказываться так ультимативно по поводу транспортного проекта, Иран совершенно не касающегося и реализующегося на территории другой страны. Представители командования КСИР не один год регулярно выступают с угрозами в адрес Азербайджана, а теперь вместе с ним впервые угрожают и Армении. Никол Пашинян может гордиться, что, наконец-то и его страну заметили.

Сардар Йедолла Джавани, политический заместитель командующего КСИР, выступил со статьей в местных СМИ по поводу договоренности относительно строительства коммуникаций через Зангезур, достигнутой в Вашингтоне. Джавани написал в своем опусе, что Баку и Ереван, дескать, допустили ту же ошибку, что и Киев, и теперь им кранты, потому что "Иран, Россия и Индия не будут бездействовать".

Если коротко, то Джавани мыслит так: Баку и Ереван допустили огромную ошибку, "спевшись" с американцами, не думая о последствиях, не разбираясь в реалиях Кавказа и не учтя интересов других стран региона. Теперь они, то есть мы, пошли по пути Украины, которая тоже страшно ошиблась, позабыв, что "в российской доктрине безопасности границы бывшего СССР являются красными линиями". Но нам тут будет еще хуже, потому что свои "красные линии" есть и у Ирана, который... И так далее. В общем, 40 километров коммуникаций, построенных и управляемых американскими компаниями, согласно Джавани, поднимут на ноги Россию, Иран и почему-то Индию с Китаем.

Причем тут Индия и Китай? Политическому консультанту командующего КСИР надо бы разбираться в региональной политике. Если Трамп поднял пошлины индусам из-за закупок российской нефти, это не значит, что Нью-Дели готов вот так вот подскочить и побежать биться против американских интересов. Индия всегда была союзницей Штатов против Китая и таковой останется. Что касается Китая, он не станет отказываться от Среднего коридора из политических соображений. Все, что его интересует, это экономическая выгода. Именно поэтому эта страна так преуспела. И даже если будут вопросы к американскому управлению, существует грузинский маршрут, давно отлаженный и действующий. Так что не нужно говорить за других.

По всему видно, что радикальные религиозные и шовинистические круги Ирана уже получили инструкции как действовать в новой ситуации, ставшей для них громом среди ясного неба. Эти круги с самого начала вели пропаганду против коммуникаций в Нахчыван, демонизировали проект, который не угрожает не то что другим государствам, но и самой Армении. Зангезурский коридор как кость в горле у персидских шовинистов. Истинной причиной этого, думается, являются не думы о региональной безопасности, а собственные страхи и комплексы. Коридор станет последним звеном, который соединит в единую цепочку тюркский мир, и именно этому пытаются помешать шовинисты, хотя непрерывный "тюркский коридор" не несет никакой угрозы Ирану, Армении и другим региональным странам. Ни военной, ни экономической, ни политической.

Самое печальное, что эти круги не позволяют собственной стране стать нормальным членом международного сообщества, без статуса "оси зла". Именно такой Иран хочет построить нынешнее руководство страны во главе с Президентом Масудом Пезешкианом. Прогрессивный лидер, избранный иранским народом, хочет делать правильные шаги в отношениях с соседями, установить нормальные отношения даже с недругами ИРИ и вывести Иран из категории токсичных стран. Однако религиозные радикалы и те самые персидские шовинисты противодействуют этому. Этой клике выгоднее, чтобы Иран оставался в тумане мракобесия и токсичности. В противном случае они потеряют влияние на общество.

Каким бы громким не было у страны прошлое, на ее настоящее это никак не оказывает влияния. Потому что мир вокруг изменился за сотни лет. Это надо уяснить, кстати, не только иранским шовинистам, но также их российским коллегам.

Вокруг Ирана сегодня много суверенных государств, каждое из которых имеет собственные интересы и собственные "красные линии". И "красные линии" Ирана их интересуют в последнюю очередь. В реалиях Кавказа, которым политрук Джавани пытается учить Баку и Ереван, эти страны, как независимые члены международного сообщества, сами выбирают, как им поступать и какие проекты осуществлять в пределах собственных границ. Без учета мнения и советов с юга или с севера. Радикальные круги Ирана не хотят принимать во внимание этих перемен.

Иранские радикалы не один год методично вбивали в сознание армянской стороны, что Зангезурский коридор грозит суверенитету и территориальной целостности Армении, что только Иран является истинным другом и союзником армян, заслоняющим их от азербайджанской и турецкой "угрозы".

Став Президентом, Масуд Пезешкиан постарался разрушить нелицеприятный имидж своей страны, много лет позиционировавшей себя союзницей Армении против Азербайджана. Эти мотивы омрачали отношения Баку и Тегерана. К сожалению, нам тут есть, что вспомнить. Двусторонние отношения пережили немало неприятных моментов по вине иранской стороны. Сотрудничество приграничных вилаятов с армянскими сепаратистами в годы оккупации, попытки КСИР помешать Азербайджанской армии освобождать свои земли, теракт в посольстве, бряцание оружием, демонстративные учения КСИР на границе, провокационная "переправа" через пограничный Араз и так далее. Причем, в антиазербайджанскую пропаганду радикалы втягивали и детей-азербайджанцев, что особенно отвратительно.

Радикальное духовенство, подкрепленное КСИР и шовинистической пропагандой, не позволяет официальному Тегерану зайти в отношениях с соседями и миром дальше рамок, очерченных этими кругами. Параллельно создается аура некой военной мощи, которая должна заставить других трепетать. Но трепетать, как показал недавний конфликт между Израилем и ИРИ, не перед чем. У Ирана, как выяснилось, нет никакой военной мощи. У этой страны нет не то что качественных систем ПВО, но даже нормальной системы гражданской обороны. Страна, десятилетиями угрожающая Израилю, оказалась совершенно не подготовленной к реализации собственных угроз. В иранских городах практически нет бомбоубежищ. То, что во время бомбежек Израиль потерял в разы меньше гражданских лиц, вызвано именно этим обстоятельством, а не, как писали пропагандистские каналы, "гуманизмом" иранской стороны. Как радикалы, прописавшие в доктрине Исламской Республики уничтожение Израиля, собирались воевать и побеждать? Небесными молниями, которые будут поражать Израиль? Путем сухопутных операций на израильской территории при отсутствии общих границ?

На самом деле это все серьезные проблемы. И не единственные.

Радикальные круги тормозят борьбу, которую пытаются вести действующие власти страны против коррупции и взяточничества. Радикалы диктуют официальному Тегерану, с кем Ирану дружить, а с кем ссориться, какие дороги строить, а какие тормозить. Эти круги мешают много лет реализации транспортных проектов с Азербайджаном, хотя эти проекты выгодны их собственной стране. Страна находится в сложном экономическом положении, но тратит средства на создание ядерной бомбы в то время, как многие регионы страдают от дефицита воды. Страна сидит на газе, но не способна обеспечить им население из-за недостатка газопроводов.

Радикальная пропаганда Ирана отлична от официальной. Это было заметно по ситуации вокруг темы якобы поддержки Азербайджаном Израиля в недавней 12-дневной войне. Безо всяких доказательств и фактов ряд медиа-ресурсов, подконтрольных радикалам, запустили "утку" о якобы базировании на нашей территории израильских дронов, атаковавших иранские города. Этот фейк был подхвачен российскими, армянскими и некоторыми западными СМИ и разошелся по миру. Хотя, еще раз подчеркнем, для таких обвинений не имелось ни единого факта.

Конец этой вакханалии положил Президент Пезешкиан, заявивший в интервью журналистам, что у Ирана нет никаких доказательств причастности Азербайджана, чтобы бросаться такими обвинениями. На днях отца поддержал сын Президента - Юсуф Пезешкиан, заявивший об отсутствии у служб безопасности компромата на Баку и задавший обвинителям вопрос: нужна ли Ирану напряженность с Азербайджаном или ему выгоднее, несмотря на разногласия, сотрудничать с Баку и помогать решать друг другу проблемы?

Правильно было бы выбрать второе. Потому что Иран и Азербайджан могут прекрасно взаимодействовать. Не смотря на разные взгляды на те или иные проблемы, у них много общего. Иран - это богатая ресурсами страна с древней историей и большими возможностями, которые не используются по назначению. Есть огромное пространство для сотрудничества, но сегодня радикальная пропаганда вновь завела антиазербайджанскую шарманку, воспользовавшись событиями в Вашингтоне.

Азербайджан не раз на самом высоком уровне заявлял, что никогда не позволит использовать свою территорию против соседей. Да, Зангезурский коридор, управляющийся американской компанией, будет проходить по территории Армении, но не будем забывать, что это наш проект, а американцы всего лишь берут под управление его армянский участок. Баку не позволит, чтобы экономический проект превратился в угрозу для Ирана или кого-то еще. У США свои геополитические интересы, и связаны они вовсе не с Ираном, а с Китаем. Штаты давно хотели взять под контроль транзитные пути из Азии в Европу, понимая, что Южный Кавказ после 44-дневной войны может превратиться в широкий, стабильный и самый надежный логистический коридор, по сути, так оно и есть. Но и Китаю беспокоиться не стоит, потому что первой скрипкой на маршруте TRIPP, как бы он не назывался - Зангезурским коридором или Маршрутом Трампа во имя мира, - будет Азербайджан.

В заключение заметим, что восточная дипломатия всегда славилась своими тонкими подходами и хитрыми завитками. Западная дипломатия многое переняла у Востока. Неплохо было бы и самому Востоку, в данном случае в лице нашего южного соседа, иногда обращаться к прошлому. В хорошем смысле этого слова.