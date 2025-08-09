Президент Ильхам Алиев: «Маршрут процветания и мира Трампа» устранит преграды в отношениях

"Маршрут процветания и мира Трампа" устранит преграды в отношениях, создаст возможности для налаживания связей и откроет большие возможности для ряда стран в плане инвестиций, стабильности и процветания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.