Важный мессендж из Ирана

Автор: Лейла Таривердиева

В условиях не прекращающихся в соседней стране попыток развести в разные стороны Иран и Азербайджан очень своевременно прозвучали слова сына Президента ИРИ Масуда Пешешкиана - Юсуфа.

Сын главы государства ответил на слухи о якобы помощи Баку Израилю против Ирана в недавнем конфликте между двумя странами. Некоторые круги и провокаторы, несмотря на опровержения и отсутствие доказательств, продолжают возню, играя на региональной ситуации и пытаясь выставить Баку в негативном свете.

Ранее эти обвинения опроверг сам Президент ИРИ. Накануне его сын тоже высказался.

"Прежде чем выдвигать такие обвинения, нужно спросить себя: есть ли документы и доказательства, подтверждающие это? Имеются ли доклады от разведывательных или специальных служб? Есть ли свидетельства и сообщения от иранцев, проживающих в Азербайджане? Какая существует база, чтобы утверждать, что Азербайджан поддержал Израиль в войне против Ирана? Службы безопасности такого не подтверждали", - сказал Пезешкиан младший.

Он призвал разобраться, нужна ли Ирану напряженность с Азербайджаном или ему выгоднее, несмотря на разногласия, сотрудничать с Баку и помогать решать друг другу проблемы. Юсуф Пезешкиан очень мудро заметил, что страны и правительства не могут быть едины во всех вопросах, однако всегда можно найти общие интересы, чтобы сотрудничать и приносить друг другу пользу.

Действительно, зачем Ирану конфронтация с близким соседом? Причем, близким ему не только географически.

В апреле состоялся очень успешный визит в Азербайджан Президента Ирана. В Баку иранский лидер признался, что не чувствует себя здесь чужим: "Когда я в Азербайджане, я чувствую себя как в Тебризе или Ардебиле. У нас много общих моментов, и мы гордимся этим".

Апрельский визит ознаменовал собой новую страницу в двусторонних отношениях. Предыдущая была е лучшей в отношениях двух стран, и было важно перевернуть ее. Несмотря на определенные проблемы между Баку и Тегераном в прошлом,, визит Пезешкиана стал хорошим знаком и позитивным шагом к достижению взаимопонимания. Следуя логике сына главы Ирана, подчеркнем: проблемы между странами это нормально, различие в позициях и взглядах на те или иные вопросы - тоже не проблема. потому что всегда есть то, что объединяет, соседи всегда могут найти точки соприкосновения, общие интересы и общие цели, к которым можно идти вместе.

Официальный Баку неоднократно подчеркивал, что сотрудничества Азербайджана с теми или иными государствами ни в коем случае не направлены против интересов Ирана. И у иранской стороны нет оснований не верить нашим словам.

После неприятного для обеих сторон периода конфронтации, сегодня два соседа стоят на пороге нового этапа в отношениях. Их многое связывает, экономическая повестка особенно широка, есть серьезные задачи в сфере транспорта и энергетики. Надо работать, сотрудничать, объединять усилия для общей пользы. Иран и Азербайджан вместе могут превратиться в настоящий перекресток важнейших транспортно-логистических артерий. И какая разница, совпадают ли их взгляды на какие-то моменты международной политики или нет? Каждая суверенная страна имеет право на собственные подходы, с тем лишь условием, чтобы эти подходы не вредили соседям. подходы Баку абсолютно безопасны для Ирана, и это уже не раз было доказано.

Те договоренности, которые уже достигнуты между странами в плане развития международных коридоров, являются основополагающими. Эти проекты связывают не только стороны света, но, в первую очередь, две наши страны. Идут работы по развитию МТК Север-Юг, продолжается строительство Астаринского грузового терминала и нового автомобильно-пешеходного моста через реку Астарачай. Иран также подчеркивает свою заинтересованность в развитии проходящего через Азербайджан транспортно-логистического коридора Восток-Запад, и особую значимость придает железной дороге и автомагистрали Агбенд-Келале, которые станут частью линии коммуникаций, связывающих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной республикой по Аразскому коридору.

Успешно продолжается сотрудничество и в сфере энергетики. Напомним о таких проектах, как гидроузлы "Худаферин" и "Гыз галасы", Аразская, Ордубадская и Маразадская гидроэлектростанции. Взаимодействие продолжается и в сфере энергоперетоков.

В заявлении для прессы после переговоров с иранским коллегой, Президент Ильхам Алиев сказал: "У наших народов общая история и общая культура. Мы веками жили в едином пространстве, в рамках одного государства. То есть весьма обширны и родственные связи. Сегодня мы, как два независимых государства, играем важную роль в нашем регионе".

Взаимопонимание будет там, где стороны не настроены предвзято и не ищут соринку в глазу соседа.

Некоторое время назад иранская сторона высказала озабоченность условиями содержания граждан Ирана в местах заключения в Азербайджане. В ответ на это пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде выступил с заявлением, подчеркнув, что слова его иранского коллеги Исмаила Багаи о якобы плохом обращении с заключенными иранского происхождения в нашей стране не имеют под собой никаких оснований. Права, легитимные интересы и личная безопасность осужденных и арестованных граждан Ирана, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Азербайджана, защищены, для них созданы все необходимые материально-бытовые условия, заявил он.

Посольство Ирана в Азербайджане отреагировало на заявление, дав понять, что иранская сторона удовлетворена пояснениями.

Это и есть правильная форма диалога. Все проблемы решаются и все недопонимания и недоразумения можно прояснить. Главное, чтобы было желание услышать и понять.