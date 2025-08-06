Азербайджан и Иран хотят ускорить реализацию совместных проектов
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садиг.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, встреча состоялась в туркменском городе Аваза в рамках третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
На встрече обсуждалось сотрудничество между двумя странами в различных сферах экономики, в частности реализация совместных пограничных проектов.
В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность ускорения реализации существующих проектов, включая железнодорожный грузовой терминал Астара и строящиеся пограничные мосты.
Было отмечено, что контакты между Президентами обеих стран сыграли особую роль в углублении отношений между двумя странами.
Стороны также договорились о взаимных визитах в ближайшее время.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями по продвижению проектов, решению стоящих проблем и углублению сотрудничества.
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