Сын Пезешкиана осудил выступающих против ирано-азербайджанских отношений

Радикальная и безответственная риторика против ирано-азербайджанских отношений приводит лишь к росту напряженности в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал Юсиф Пезешкиан - советник, помощник и сын президента Ирана Масуда Пезешкиана - в своей статье для местных СМИ.

По его словам, в стране распространяются утверждения о том, что якобы во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном Азербайджан поддерживал Израиль. Прежде всего, необходимо выяснить, на каких фактах основаны эти заявления. Службы безопасности страны не публиковали никаких отчетов на этот счет и не подтверждали эти обвинения.

Пезешкиан отметил, что на следующем этапе важно разобраться, какую пользу или выгоду могут принести эти утверждения для страны: "Возникает вопрос - действительно ли мы хотим ухудшить будущее отношений с Азербайджаном?". В этой связи, по его мнению, необходимо рассмотреть три возможных сценария:

"1. Военное противостояние - то есть, либо Иран хочет воевать с Азербайджаном, либо провоцирует его. Это не тот путь, которого желает ни государство, ни народ, и он противоречит интересам страны.

2. Состояние ни мира, ни войны - напряженность сохраняется, но открытый конфликт не происходит. В этом случае политика взаимной враждебности может нанести ущерб как на международных площадках, так и в экономической сфере.

3. Сотрудничество и добрососедство - несмотря на расхождения во взглядах, возможно развитие взаимодействия в экономике, торговле и сфере безопасности, и именно этот путь является наиболее успешным", - заявил он.

Помощник президента подчеркнул, что третий путь - диалог и сотрудничество - является самым рациональным вариантом с точки зрения как стабильности Ирана, так и всего региона.