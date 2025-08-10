Азербайджан и США начинают новую эпоху стратегического взаимодействия

Автор: Лейла Таривердиева

Еще совсем недавно в Армении с металлом в голосе заявляли, что Зангезурского коридора не будет никогда, утверждали, что страна ни за что не позволит кому-то диктовать правила на своей территории. Говорилось также про некую угрозу для армянской территориальной целостности и суверенитета. Откуда брались такие нарративы, известно. Поддерживали Ереван в этом заблуждении некоторые соседи. Из Ирана регулярно слышались грозные предупреждения не допустить. И всем противника проекта казалось, что вместе они сила и вопрос закрыт.

Несмотря на шумную кампанию по демонизации азербайджанского проекта, Президент Ильхам Алиев спокойно повторял, что Азербайджан реализует Зангезурский коридор, в чем не может быть сомнений.

"Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они (Армения - ред.) это поймут, тем лучше", - заявил глава государства в интервью местным телеканалам в начале года.

На встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума в июле, Президент подчеркнул, что когда мы говорим о транспортном пути в Зангезуре, речь идет не только о соединении основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Речь идет о транспортном коридоре международного значения.

И невооруженным глазом было видно, насколько перспективен предложенный Азербайджаном проект. И то упорство, с которым Армения, опираясь на внешних интересантов, пыталась бороться с этой неизбежностью, только отдаляло начало взаимодействия в регионе.

"Перекресток мира" - это идея, выдвинутая Николом Пашиняном в противовес азербайджанскому проекту. Она была вынесена на международную площадку, но армянскому премьеру так и не удалось аргументировать ее и нарастить на скелет мясо. Самой большой проблемой этого проекта было то, что к нему не собирался присоединяться Азербайджан, а без него это был всего лишь клочок бумаги. Баку не выступал активно против, он просто заявил о своем неучастии в этой несерьезной затее. Тем не менее, "перекресток" взялись с энтузиазмом поддерживать союзники Армении и те, кто в собственных интересах надеялся сдать в архив дорогу через Зангезур. В Ереване полагали, что такая поддержка поможет найти инвесторов и партнеров, а Азербайджан, когда все колесики завертятся, будет вынужден присоединиться и открыть коммуникации. И никто не ожидал того, что случилось 8 августа в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном эксклюзивное соглашение о Зангезурском коридоре: он передается Штатам на 99 лет и будет называться "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания".

"Маршрут Трампа" позволит Азербайджану получить полный доступ к Нахчывану, заявил американский лидер, устранив все сомнения насчет того, что речь идет именно о Зангезурском коридоре. "Маршрут Трампа приведет к международному миру и процветанию, создаст новые линии связи, которые разрушат барьеры и откроют для многих стран возможности для инвестиций, роста и стабильности", - сказал Дональд Трамп.

Детали реализации проекта пока что прорабатываются. тем не менее, СМИ со ссылкой на представителя американской администрации сообщает, что "Маршрут Трампа" будет включать железнодорожную линию, нефте- и газопроводы, а также оптоволоконные линии. И Президент США не собирается откладывать дело в долгий ящик - переговоры начнутся уже на следующей неделе. Среди американских компаний уже есть девять, желающих принять участие в строительстве.

Управлять коридором и обеспечивать его безопасность будет американская сторона. Так что, как не крути, а свое эксклюзивное право на маршрут Армения потеряла. Условия, которые изначально предлагал Азербайджан, предполагали лишь контроль над безопасностью со стороны третьей страны. Армения отказалась, а теперь ей сделали предложение, от которого она отказаться уже не могла.

Азербайджан исход дела полностью устраивает. Все сложилось даже лучше, чем ожидалось. Вопрос безопасности азербайджанских грузов и пассажиров теперь будет решен на самом высоком уровне, а вопрос "красных линий" Армении его не касается. Свои "красные линии" Ереван пусть теперь обсуждает с Вашингтоном. Туда же направляем представителей КСИР и духовенства, а также губернаторов иранских провинций. Пусть расскажут о своих "красных линях" Вашингтону. Строить коммуникации, дороги и трубопроводы будут американские компании, обеспечивать безопасность - тоже. Все вопросы и претензии по поводу "угроз армянской целостности" пусть адресуют в Белый дом.

Азербайджан никогда не планировал аннексировать территорию прохождения коридора в Нахчыван. Когда Президент Азербайджана говорил, что коридор будет построен, даже если Ереван будет против, он не имел в виду силовой захват территорий. Он говорил о том, что обстоятельства все равно сложатся так, что Армении придется идти на уступку. И именно это происходит сейчас.

Очень напрасно Ереван и его сторонники так невнимательно слушали заявления азербайджанского лидера, не старались вникнуть в их суть. Ильхам Алиев никогда не разбрасывается словами.

Зангезурский коридор - это один из блестящих ходов Президента Ильхама Алиева. Первоначально это был противовес Лачинской дороге, и можно было заметить, как этот противовес красиво сработал и погасил истерики по поводу ППП "Лачин". Говоря о дипломатических противовесах Ильхама Алиева, напомним также тему возвращения азербайджанцев в Зангезур. Настойчивость Баку в этом вопросе заставила замолчать всех, требовавших вернуть армян в Карабах. Это действительно был блестящий ход. И что самое главное - это не был пустой шантаж. Требования Азербайджана опираются на международное право и на законные права азербайджанского населения Армении. Придраться не к чему. Все, что может противопоставить армянская сторона, это "ни за что и никогда".

Но другая сторона ошиблась, надеясь, что после антитеррористической операции сентября 2023 года противовес уже не понадобится, и в Баку о Зангезурском коридоре забудут. Не забыли и забывать не собираются. Эта дорога нужна Азербайджану. Скажем больше - она, в первую очередь нужна самой Армении. Она пять лет потратила на противодействие проекту, который мог оживить ее экономику и сделать ее частью международных проектов. В Армении только мечтать могли об этом, но какая-то злая сила не позволяла открыть глаза и взглянуть на вопрос без эмоций.

После вчерашнего противники коммуникаций через Зангезур успокаивают себя тем, что в Вашингтоне договорились не об азербайджанском проекте, а о каком-то, совсем постороннем "Маршруте Трампа". Это большое заблуждение. "Маршрут Трампа" это все тот же Зангезурский коридор. И мы можем теперь тоже расслабиться и ни о чем не беспокоиться, потому что успешный бизнесмен Дональд Трамп свое дело знает.