Ереван смиряется с неизбежностью Зангезурского коридора

Автор: Лейла Таривердиева

О президенте Армении Ваагне Хачатуряне давно не было никаких новостей. Даже сами граждане страны, вероятно, забыли о его существовании. Поэтому сделанное им накануне заявление по Зангезурскому коридору сразу привлекло к себе всеобщее внимание. Если пропавший с политического поля президент появился и высказался по такому болезненному для армян вопросу, это, считают в Армении, не случайно.

На встрече с представителями госорганов в Сюнике президент РА сказал: "Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43-х километров, то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития. Мы не сделали большого открытия, но мы выкладываем на стол существующую реальность и наглядно представляем эти возможности, мы понимаем, насколько важны эти 43 километра и Сюник. Наша цель - подписать мирное соглашение в ближайшее время".

Хотя президент РА и уточнил, что говорит о "перекрестке мира", а не о Зангезурском коридоре, это ничуть не меняет истинного смысла. Эти слова не требуют комментариев и хорошо накладываются на недавние заявления пресс-секретаря Никола Пашиняна о том, что Армения готова начать строительство железной дороги в Сюникской области в случае достижения договоренности с Азербайджаном. Назели Багдасарян отметила, что без согласования с Баку эта железная дорога не может быть использована даже для внутренних грузоперевозок, а не то что для международных. И заверила, что сразу после достижения соглашений начнется строительство указанной железной дороги. Пресс-секретарь Пашиняна сообщила журналистам, что уже ведутся подготовительные работы, например, строится новая дорога для села Нрнадзор (Нюведи - ред.). Сейчас автомобильное сообщение с селом осуществляется по территории бывшего железнодорожного полотна.

О строительстве дороги в Нрнадзор армянские СМИ сообщили еще в мае. Хотя никаких намеков на бывшую железную дорогу через Мегри не делалось, уже тогда стало ясно, что на пространстве будущего Зангезурского коридора началось какое-то движение. Армянская сторона объясняет необходимость строительства новой дороги Шванидзор-Нрнадзор тем, что действующая, та, что проходит по маршруту разобранной железной дороги, находится в неудовлетворительном состоянии. Однако в этом случае дорогу просто можно было бы отремонтировать. Если же выделяются миллионы долларов на прокладку новой дороги в сложном рельефе с нуля, когда требуются постоянные взрывные работы и строительство искусственных сооружений, значит, пространство бывшего железнодорожного полотна следует освободить. И произойдет это, судя по сообщениям армянских СМИ, уже до конца текущего года.

Строить Зангезурский коридор по новому маршруту невозможно. Тот маршрут, который был выбран в советское время, является оптимальным. Армения имеет сложный рельеф, и железнодорожные перевозки на ее территории связаны с проблемами. Особенно когда речь идет о международных грузоперевозках. Зангезурский коридор планируется как часть Среднего коридора, и выполнение тех задач, которые на него возлагаются с точки зрения логистики, требует комфортного и надежного транзита.

Таким образом, не исключено, что работы по проекту Зангезурского коридора начнутся в Армении уже в будущем году. Как бы не называл эту дорогу премьер-министр Пашинян. В Ереване окончательно уяснили, что Азербайджан на уступки в этом вопросе не пойдет. Одновременного открытия всех коммуникаций не будет. Отправной точкой должна стать дорога через Зангезур, и только потом Баку пойдет на открытие прочих дорог, закрытых в начале 90-х в связи с армянской агрессией. Ереван пытался ставить условия и уравнивать позиции, но у него ничего не вышло. Не нашел Пашинян и поддержки против Баку за рубежом. Давления на Азербайджан не последовало. Наоборот, в конце июня распространилась новость о желании США взять будущий коридор под свое управление аж на 99 лет, что можно расценивать как раз как давление на Ереван. Сначала об этом сказал новый посол Штатов в Турции, затем сообщила малоизвестная испанская газета, в которой были раскрыты невероятные подробности "сделки", повергшие армянское экспертное сообщество в ужас. Сообщалось, что для контроля над коридором в Сюник будут введены силы частной американской военной компании, а от работы коридора армянской стороне будут доставаться только 30 процентов доходов.

Насколько все, что было сказано и написано по "мосту Трампа", соответствует действительности, сказать невозможно. Конкретных официальных опровержений из Еревана не последовало. Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян заявила, что "Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией какой-либо третьей стороне". Но в данном случае речь не идет о контроле над территорией. Речь идет об управлении транзитным маршрутом.

Как бы там ни было, сообщается, что армянская сторона отказала Трампу. Но отказ последовал вовсе не из-за угроз суверенитету. С передачей своего суверенитета другим акторам у Армении никогда не было проблем. Она была бы даже рада передать его американцам, чтобы избавиться от российского военного присутствия. Избавиться от него самостоятельно Армения не способна. Не сумеет этого добиться и Евросоюз, а Трамп, как полагают сторонники "американизации", сумеет договориться с Путиным. Определенная логика в этом есть. Юг Армении всегда контролировался российскими военными силами. Они же, согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, должны были обеспечивать безопасность Зангезурского коридора. Но за пять лет многое изменилось.

По сведениям армянских СМИ, Ереван дал согласие Штатам, но с условием, что такие же меры США предпримут и на территории Нахчывана, через которую Армения планирует перевозить собственные грузы после открытия Зангезурского коридора. Разумеется, Азербайджан отказался.

На днях в интервью Berliner Zeitung помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал слухи об участии США в проекте Зангезурского коридора, отметив, что это вопрос к армянской стороне: "Что бы там ни обсуждалось, мы не знаем. Если они сотрудничают с американскими компаниями, это их дело".

"Мы проводим свою домашнюю работу. Расширяем транспортные связи и контакты со всеми нашими соседями - Грузией, Ираном и Россией. В целом такие связи будут полезны для всего региона. Если Армения к этому готова, мы с радостью совместно будем развивать Транскавказский транспортный коридор", - сказал Гаджиев.

Судя по всему, вопрос о контроле безопасности на сегодня остается главным в вопросе Зангезурского коридора. Тема таможенных процедур отошла на второй план, если не закрыта вообще. Еще в начале года от официальных лиц Армении пошли сигналы о смягчении позиции. Там осознали безвыходность ситуации и начали думать над уступками в этом вопросе. Напомним, что спикер армянского парламента Ален Симонян объявил, что Армения готова обеспечить беспрепятственный проезд запломбированных грузов через Зангезур без остановок. Это был серьезный прогресс для Еревана. Вскоре после Симоняна сам Никол Пашинян объявил, что "Армения готова пойти на дополнительное упрощение режима эксплуатации железной дороги с Азербайджаном". Правда, в качестве противовеса, спасающего его лицо, Пашинян предложил использование на тех же условиях и нахчыванской железной дороги Арменией. Но это все детали.

Главное - это безопасность наших грузов и пассажиров на армянской территории. Обеспечить ее собственными силами Армения не сможет. Поэтому ей все же придется делать какой-то выбор. Азербайджану, по большому счету, все равно, кого она решит назначить гарантом безопасности будущего коридора. Главное, чтобы был результат.

У Армении есть шанс стать частью Транскавказского транспортного коридора, который протянется от берегов Каспия до границ Турции и включится в грандиозный Средний коридор. Способны ли в Ереване осознать эти масштабы, будет видно.