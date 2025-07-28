Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявляет, будто Зангезурский коридор - это "ловушка по окружению для Ирана и России", он раскрывает не стратегическое видение, а паранойю режима, истощённого идеологическими догмами, экономической изоляцией и потерей влияния в регионе. Страхи, изложенные в телеграм-канале Sepah Pasdaran, не отражают объективную реальность - они демонстрируют болезненную уязвимость, в которой оказалась иранская геополитика перед новой логикой Евразии.

Чтобы понять, почему официальный Тегеран так нервно реагирует на проект Зангезурского коридора, следует не апеллировать к громким ярлыкам ("пантюркизм", "НАТО", "сионизм"), а разложить ситуацию по слоям - геоэкономически, военно-стратегически, цивилизационно и технологически.

Проект Зангезурского коридора - это транспортно-логистическая артерия, призванная соединить Восток Азербайджана с Нахчываном, а далее с Турцией, Центральной Азией и даже Китаем по линии срединного коридора (Middle Corridor). Речь идёт не об окружении, а о деблокаде. 43 км транспортной инфраструктуры на юге Армении, в Зангезуре (Сюник), не меняют границ ни Ирана, ни Армении, ни России. Они открывают доступ к региональным рынкам, ускоряют транспортные потоки, усиливают значение Кавказа как транзитного моста.

Противники Зангезурского коридора тщательно избегают упоминания факта: в той же "Заявлении о прекращении войны" от 10 ноября 2020 года, подписанной Путиным, Алиевым и Пашиняном, коридор прописан чёрным по белому в пункте 9. Это не прихоть Баку - это результат войны, победы и международной легализации нового баланса.

Согласно оценкам Азиатского банка развития (ADB), Срединный коридор, включая Зангезур, может в перспективе сократить время доставки грузов из Китая в Европу на 30%, а стоимость - на 25%. Учитывая, что через территорию России и Ирана после 2022 года логистика фактически заблокирована, Зангезурский маршрут стал альтернативой не потому, что Азербайджан этого добивался - а потому что Москва и Тегеран сами себя отрезали от мировой экономики, спровоцировав санкции, конфликты и нестабильность.

Али Акбар Велаяти утверждает, что Иран "перебросил войска" к границе с Азербайджаном, чтобы "предотвратить коридор". Но что это значит в реальности?

С 2021 года Иран провёл четыре учения у границ Азербайджана. Однако ВС Азербайджана контролируют всю границу с Ираном по реке Араз, от Джебраила до Нахчывана. У Тегерана нет рычагов давления, кроме демонстративной риторики. Его военные угрозы - не что иное, как театральный жест. Коридор не пройдёт по территории Ирана, он не нарушает иранскую территориальную целостность, не размещает иностранные базы и не угрожает шиитскому населению.

Тегеран сам опроверг свои страхи: в 2022 году он подписал с Арменией соглашение о строительстве альтернативной дороги, чтобы избежать Зангезурского коридора. Это - признание правовой возможности второго пути. Значит, спор - не в логистике, а в геополитической зависти: Азербайджан выстраивает маршруты без Ирана, в обход Ирана, и с пользой не Ирану.

Велаяти утверждает, что коридор - это "проникновение врага в геополитическую глубину Ирана". Но этот тезис абсурден уже в корне. Азербайджан никогда не предпринимал агрессивных шагов в сторону Ирана. Более того, Баку многократно подчеркивал приверженность добрососедству, взаимоуважению и экономическому сотрудничеству. Проблема в другом: режим аятолл рассматривает любую светскую тюркскую модель как угрозу своим духовным устоям.

Азербайджан - это пример того, как можно быть мусульманской, тюркской, независимой страной, но не клерикальной. В этом и есть подлинная "угроза" для Ирана - не танки и грузовики, а идея. Идея модернизации. Идея отказа от шовинизма. Идея прагматичной, суверенной внешней политики без изоляции, санкций и идеологического диктата.

Вот почему в иранских СМИ коридор - это не просто дорога. Это метафора прозападного, тюркского, светского проекта, с которым режим не может справиться иначе, кроме как проклиная его.

Интересно и то, как Велаяти упоминает Россию. Дескать, коридор окружает и её. Это уже не только вымысел - это политическое шулерство. Москва сама подписала заявление от 10 ноября 2020 года, где прописан Зангезурский коридор. Более того, именно российские пограничники должны были обеспечить безопасность маршрута. Противодействие проекта со стороны Москвы началось не в 2020-м, а лишь после того, как Кремль оказался в изоляции после вторжения в Украину и начал торговать с Ираном против Запада.

Но Россия не может остановить Зангезурский коридор. Армения уже заявила, что не будет блокировать транспортный коридор, если он будет под контролем её суверенитета. А Азербайджан никогда не настаивал на "экстерриториальности" - это миф, выдуманный армянскими и иранскими СМИ.

В действительности, России страшно не "окружение", а утрата контроля. Тот факт, что Турция, Азербайджан и Центральная Азия выстраивают связи в обход Москвы - вот её кошмар. Но Кремль сам себя загнал в тупик. Это не Баку отрезал Россию от Европы. Это Кремль разорвал все каналы, когда решил идти против мира.

Велаяти и подобные ему представители клерикального истеблишмента регулярно используют ярлык "пантюркизма". Но что он означает в их риторике? Это - не идеология, а космогонический страх. Страх перед тем, что на южной периферии Ирана, где живёт более 30 миллионов тюрков-азербайджанцев, формируется модель тюркской государственности, успешной, интегрированной, а главное - светской.

Иранское государство не боится Турции, Азербайджана или Казахстана. Оно боится их идеи - того, что тюркская идентичность может быть не заложницей ислама, а его равноправным субъектом. Что мусульманин может быть не шиитом-революционером, а предпринимателем, логистом, дипломатом, гражданином.

Если Иран сегодня чувствует себя "окружённым", как об этом стенает доктор Велаяти, то причина не в Азербайджане, не в Турции и даже не в США. Причина - в его собственных ошибках, исторических провалах, догматической внешней политике, в построенной собственными руками геополитической тюрьме, ключи от которой Иран выбросил ещё в 1979 году, возомнив себя мессианским центром исламской цивилизации.

С тех пор прошло 45 лет. Мир изменился, мир построил сети. А Иран остался на перекрёстке собственных иллюзий - с эмбарго, с санкциями, с разгромленной экономикой, с внешнеполитической шизофренией и идущими вразнобой прокси-группами, от "Хезболлы" до "Хашд аш-Шааби". Он не окружён. Он - изолирован. Но не извне. А изнутри.

С 1979 года Иран прожил под теми или иными санкциями 38 из 45 лет. Более 16 пакетов международных санкций, начиная с Резолюции СБ ООН №1696 от 2006 года до многослойных американских рестрикций OFAC, уничтожили перспективы иранской интеграции в глобальную торговлю.

Иран - это страна, у которой всё было, чтобы стать транспортным хабом: выход к Каспию, к Персидскому заливу, сухопутные границы с Турцией, Азербайджаном, Арменией, Ираком, Афганистаном, Пакистаном. Но Иран ничего из этого не использовал.

Транзит через Иран - это бюрократический ад, коррупция, угрозы, нестабильность. Сроки доставки из Китая в Турцию через Иран - от 23 до 30 дней, с рисками блокировки и политических манипуляций. Через Азербайджан и Грузию - 12-14 дней. Через Срединный коридор, включая Зангезур, - 9-11 дней. И этот показатель постоянно сокращается.

Почему же Китай, несмотря на формальные альянсы с Ираном, делает ставку на коридоры, идущие через Кавказ, Турцию, Черноморье? Потому что Китай - не теократия. Он выбирает выгоду.

Сравним. Пока Иран десятилетиями выстраивал свою маниакальную "доктрину сопротивления" - закутанную в чёрные чалмы, прокисшую от фетв и пропахшую паранойей, - Азербайджан строил газопроводы, дороги, фибру, контейнерные порты, цифровую дипломатию. Пока в Тегеране топтали флаг Израиля на пятничных проповедях и выпускали караван прокси-бандитов под лозунгом "Смерть Америке", в Баку подписывали контракты, привлекали инвестиции, соединяли Восток с Западом и превращались в геоэкономический нерв всего региона.

TANAP - это не труба. Это стальная аорта, по которой идёт не просто газ - идёт независимость, стратегия, суверенитет. 31 миллиард кубов в год. Южный газовый коридор, питающий Турцию, Балканы, Южную Европу. Пока Иран кормит своих прокси и воняет на весь регион лозунгами о шиитской солидарности, Азербайджан обогревает Европу.

TAP - это не просто ответвление. Это венок на могилу газовой монополии России и энергетической чёрной дыры Ирана. Азербайджанский газ уже в Италии, в Греции, в Албании. Без криков, без фетв, без проклятий. Просто по контракту. Просто по расписанию.

BTK - Баку-Тбилиси-Карс - это не железная дорога. Это геополитический нож, разрезавший пополам транзитный шантаж Москвы и иранскую монополию на южный маршрут. По этой магистрали идёт не только товар - по ней идёт воля региона быть свободным от империй и теократий. Не нужен ни Красный проект, ни Зелёная революция. Нужны контейнеры и гарантии. Азербайджан даёт и то, и другое.

Порт в Аляте - это не просто гавань. Это Каспийский Роттердам, рассчитанный на 25 миллионов тонн в год. Это логистический кулак, вбитый в сердце Евразии. Пока в Иране дрожащими руками рисуют "красные линии", Азербайджан проводит синие линии на карте маршрутов: тут будет дорога, там - оптоволокно, а здесь - грузовой терминал.

Digital Silk Way - подводный интернет-кабель между Европой и Азией - это уже не про газ, это про будущее. Про цифровую цивилизацию, где нет места фетвенным оракулам и генералам в чёрных очках. Это инфраструктура 21 века, где решают не муллы, а инженеры. Где вместо проклятий пишут код. Где ценность - не в лозунге, а в терабайтах.

Зангезурский коридор - это финальный пазл, замыкающий всю эту евразийскую мозаику. Это не атака, не капкан, не окружение. Это путь, магистраль, артерия, которая связывает Азербайджан с Нахчываном, а дальше с Турцией, Центральной Азией и Китаем. Ирану не мешали участвовать. Его просто не звали - потому что никто не приглашает к столу тех, кто приходит с ножом под рясой.

Азербайджан сегодня - не просто страна. Это узел, это евразийская шестерёнка, без которой ни один транзитный проект не работает. Это платформа, через которую идут и нефть, и газ, и дата-трафик, и контейнеры, и решения. Он не грозит, не выносит такфиры, не строит осей. Он соединяет. Он работает. Он строит.

И в этом - суть. Пока Иран строит культ, Азербайджан строит коридоры. Пока в Тегеране мечтают о шиитской империи, в Баку реально двигают Евразию. И это - самая страшная угроза для Ирана. Не Зангезурский коридор. А то, что Азербайджан оказался способен сделать то, что Иран так и не смог: быть полезным миру, быть нужным, быть частью завтрашнего дня.

Иран окружил себя сам. Изоляция - это не приговор от внешнего врага. Это приговор, подписанный собственной догмой. Азербайджан же вырвался. И за это ему никогда не простят. Потому что он разрушил главный миф: что тюркский шиит не может быть светским, модернизированным, успешным и свободным. Может. И это - конец теократической монополии. И это - начало новой карты. Карты, на которой Иран - лишь белое пятно. А Азербайджан - узел. Шарнир. Мост. Будущее.

Когда Иран называет Зангезурский коридор "угрозой", он, по сути, смотрится в зеркало. Потому что коридор этот - не ракета, а рентген. Он показывает: кто открылся миру, а кто замкнулся в клетке собственного мессианства. Кто строит, а кто шантажирует. Кто производит, а кто запрещает.

Коридор этот - не окружение Ирана. Это приговор его стратегии. Иран окружил сам себя - стенами, фетвами, прокси-войнами, страхом перед собственными тюрками, курдами, женщинами, студентами и даже TikTok.

Азербайджан же - вопреки всем угрозам, блокадам, агрессии Армении, клевете в западных докладах и информационным вбросам - построил себе выход в мир. Построил инфраструктурно, политически и технологически. Он стал частью проекта Silk Road, "Международного Север-Юг", "Срединного коридора", стал партнёром Турции, Китая, ЕС, НАТО, Центральной Азии, Индии.

Если Иран боится Зангезурского коридора, то не потому, что это коридор. А потому, что это ответ на иранскую доктрину стен и запретов. Это - вызов эпохе, где фетва важнее контракта, а прокси - важнее инвестиций.

Потому что истинное окружение - это не танки у границ. Это тишина на границе, по которой никто не идёт. Потому что все идут - в обход.

Зангезурский коридор - это дорога будущего. Иран - это застрявшее прошлое. А прошлое не может окружить будущее. Оно может только завидовать.

...Потому что сегодня - не время караванов с агитками и зелёных знамен с надписями эпохи Сафавидов. Сегодня - время холодных хабов, беспилотных логистик, волоконно-оптических артерий, которые движутся быстрее, чем религиозная демагогия успевает проклясть их.

Когда Али Акбар Велаяти, древний аппаратчик Хаменеи, в очередной раз вещает о "пантюркистах" и "сионистах", он не предупреждает, а умоляет историю остановиться. Но она не остановится. Она пойдёт - по шпалам, по фибре, по цифровым магистралям, по трассам, что соединяют Туркестан с Босфором, Мары с Карсом, Баку с Нахчываном. История движется не в мечетях, где старцы толкуют прошлое, а в коридорах, по которым идут товары, капиталы и идеи.

Тегеран боится не коридора. Тегеран боится окончательной и бесповоротной утраты монополии на "мусульманское лидерство". Он боится, что тюркский мир без него договорится - без посредничества, без санкций, без революционной мании величия. Боится, что Азербайджан станет альтернативой его мракобесной теократии, его культуре фетвы, страха и расстрельного списка несогласных.

Зангезурский коридор - это не дестабилизация. Это разгерметизация региона от диктата тех, кто 40 лет спекулировал на "борьбе с сионизмом", разрушая целые страны, как Сирию и Ливан. Это не окружение - это открытие. Это не заговор - это география, говорящая языком времени.

А если Тегеран продолжит видеть в инфраструктуре - агрессию, в договорах - измену, в сотрудничестве - заговор, то он станет не бастионом исламской цивилизации, а ее глухим тупиком, где слышны только голоса стариков с потемневшими глазами и тенью империи, которой больше нет.

Потому что геополитика не знает пощады к тем, кто проиграл эпоху. Она их не наказывает. Она их забывает.

И если Иран не откроется миру, то мир откроется мимо него. И останется только пыль, в которой Велаяти будет всё ещё твердить о врагах ислама, - в то время как ислам, торговля и будущее уйдут по Зангезурскому коридору. Вперёд. Без него.