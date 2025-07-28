В Азербайджане будет введен фиксированный тариф на электроэнергию

В Азербайджане будет введен фиксированный тариф в электроэнергетическом секторе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в закон "Об электроэнергетике", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, фиксированный тариф представляет собой ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью покрытия части фиксированных расходов, не зависящих от уровня потребления электроэнергии, устанавливаемой регулирующим органом.