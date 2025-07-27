https://news.day.az/world/1770381.html Дожди затопили Иллинойс - ВИДЕО Дожди вызвали наводнение в штате Иллинойс, США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате сильных осадков улицы оказались затоплены, движение транспорта нарушено, жители сообщают о затопленных подвалах и повреждённом имуществе.
Дожди затопили Иллинойс - ВИДЕО
Дожди вызвали наводнение в штате Иллинойс, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате сильных осадков улицы оказались затоплены, движение транспорта нарушено, жители сообщают о затопленных подвалах и повреждённом имуществе.
Местные службы экстренного реагирования работают на месте, проводится откачка воды и оказание помощи пострадавшим.
Власти призывают жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в затопленные районы.
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