Дожди затопили Иллинойс

Дожди вызвали наводнение в штате Иллинойс, США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате сильных осадков улицы оказались затоплены, движение транспорта нарушено, жители сообщают о затопленных подвалах и повреждённом имуществе.

Местные службы экстренного реагирования работают на месте, проводится откачка воды и оказание помощи пострадавшим.

Власти призывают жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в затопленные районы.