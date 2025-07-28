В Баку проходит учебно-тренировочный сбор по батутной гимнастике - ФОТО
С 28 июля по 1 августа в Национальной арене гимнастики проходит учебно-тренировочный сбор по батутной гимнастике Европейской гимнастики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в тренировках принимают участие около 100 гимнасток и экспертов из Азербайджана, Италии, Чехии, Дании и Швеции.
Основная цель этих тренировок - дальнейшее повышение физической силы гимнастов, совершенствование их технических навыков и повышение уровня выступлений на международной арене.
Во время сборов проводятся тренировки по выполнению элементов различной степени сложности, поддержанию стабильности программ и координации синхронных движений.
Учебно-тренировочные занятия также создают отличную возможность для обмена опытом и способствуют развитию сотрудничества между специалистами из разных стран.
Фото - Чингиз Абдуллаев
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре