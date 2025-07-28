В Баку проходит учебно-тренировочный сбор по батутной гимнастике

С 28 июля по 1 августа в Национальной арене гимнастики проходит учебно-тренировочный сбор по батутной гимнастике Европейской гимнастики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в тренировках принимают участие около 100 гимнасток и экспертов из Азербайджана, Италии, Чехии, Дании и Швеции.

Основная цель этих тренировок - дальнейшее повышение физической силы гимнастов, совершенствование их технических навыков и повышение уровня выступлений на международной арене.

Во время сборов проводятся тренировки по выполнению элементов различной степени сложности, поддержанию стабильности программ и координации синхронных движений.

Учебно-тренировочные занятия также создают отличную возможность для обмена опытом и способствуют развитию сотрудничества между специалистами из разных стран.

Фото - Чингиз Абдуллаев