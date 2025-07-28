Эти лица смогут выходить на пенсию на льготных условиях

В "Перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях" внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в перечень включены контролеры золотого цеха и контролеры в сфере переработки.

Министерство труда и социальной защиты населения должно в течение 6 месяцев привести тарифно-квалификационные справочники в соответствие с данным решением и отчитаться перед Кабинетом министров.