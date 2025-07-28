https://news.day.az/society/1770641.html Эти лица смогут выходить на пенсию на льготных условиях В "Перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях" внесены изменения. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно документу, в перечень включены контролеры золотого цеха и контролеры в сфере переработки.
Эти лица смогут выходить на пенсию на льготных условиях
В "Перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях" внесены изменения.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, в перечень включены контролеры золотого цеха и контролеры в сфере переработки.
Министерство труда и социальной защиты населения должно в течение 6 месяцев привести тарифно-квалификационные справочники в соответствие с данным решением и отчитаться перед Кабинетом министров.
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