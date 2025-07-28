В Ханкенди арестовали устроившего пожар мужчину

27 июля в городе Ханкенди был установлен человек, причастный к возгоранию, произошедшему вблизи одного из жилых домов.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенного расследования выяснилось, что пожар произошел по вине Малика Исмаилова, 1973 года рождения, который по неосторожности допустил возгорание при приготовлении пищи на открытом огне.

В результате происшествия было повреждено около 40 квадратных метров зеленых насаждений.

В отношении Малика Исмаилова судом вынесено решение о его аресте.