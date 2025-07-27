Представители США и ЕС провели переговоры

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник и высокопоставленные чиновники Европейского союза провели переговоры в преддверии встречи главы Белого дома Дональда Трампа и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times.

"Стороны Евросоюза и США вели интенсивные переговоры, так как Брюссель стремится заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны", - говорится в публикации.

По данным издания, стороны обсуждали детали пошлин. Financial Times утверждает, что обсуждения порой носили "напряженный" характер.