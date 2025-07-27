Еще одна страна захотела вступить в НАТО

Австрия рассматривает возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в НАТО.

Как передает Day.Az, об этом заявила министр иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Очевидно, что нейтралитет сам по себе не может обеспечить нашу безопасность", - сказала министр.

"Защиту Австрии могут гарантировать инвестиции в оборону и укрепление партнерских отношений", - считает Майнль-Райзингер.

Она отметила, что дискуссия по этому вопросу может быть продуктивной, несмотря на отсутствие в настоящее время парламентского и общественного консенсуса относительно членства в НАТО.

Австрия приняла статус постоянного нейтралитета в 1955 году, этот принцип закреплен в конституции страны.

Однако страна регулярно участвует в программах сотрудничества с альянсом.