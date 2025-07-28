Возвращение в Ходжалы: еще 17 семей получили ключи от домов

В рамках программы "Большое возвращение" 28 июля состоялся очередной этап переселения в село Баллыджа Ходжалинского района.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на этом этапе в село Баллыджа были переселены 17 семей, состоящих из 62 человек.

Они являются бывшими вынужденными переселенцами, которые в течение долгих лет временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Себухи Гахраманов поздравил жителей с возвращением на родные земли и вручил им ключи от индивидуальных жилых домов.

В своей речи на церемонии вручения С. Гахраманов отметил, что это не просто ключ от дома, а символ возвращения на родину, по которой вы тосковали долгие годы, символ дорогих воспоминаний и стабильной жизни будущих поколений. "В рамках программы "Большое возвращение" сегодня жизнь возвращается в сёла Ходжалы. Село Баллыджа распахивает свои объятия перед своими жителями. Здесь для вас созданы все условия - проведены вода, газ, электричество, линии связи, функционируют школа, медицинский пункт и другая необходимая инфраструктура".

Отметим, что на сегодняшний день в селе Баллыджа Ходжалинского района поселились 180 семей - 840 человек. С учетом сегодняшнего переселения, в село вернулись 197 семей, состоящих из 902 человек. В городе Ходжалы, а также в сёлах Баллыджа, Тязябина и Ханйурду на данный момент проживают 327 семей - 1433 человека.