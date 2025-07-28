Samsung заключил сделку по производству чипов для Tesla

Южнокорейский технологический гигант Samsung заключил долгосрочную сделку по производству микроэлектроники для американского производителя электромобилей Tesla/

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, сумма соглашения составляет $16,5 млрд, оно рассчитано до конца 2033 года.

Как отмечает агентство, новый контракт с Tesla заключен на фоне потерь Samsung своих позиций на рынке производителей микрочипов. Сейчас компания не получает достаточно заказов для полной загрузки своих мощностей по производству микроэлектроники, в отличие от тайваньской TSMC, которая из-за высокого спроса на свою продукцию не успевает выполнять вовремя все контрактные обязательства. Оба производителя микросхем готовятся к переходу на выпуск чипов размером 2 нанометра.